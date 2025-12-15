Rage bait | strategia che sfrutta la rabbia per governare l’attenzione online

Il rage bait, riconosciuto come parola dell’anno dall’Oxford English Dictionary, rappresenta una strategia che sfrutta la rabbia per attirare l’attenzione online. Questo fenomeno, ormai centrale nella comunicazione digitale, influisce profondamente sul modo in cui le persone interagiscono e consumano contenuti, evidenziando l’importanza di comprendere le sue implicazioni sociali e culturali.

Life&People.it L’Oxford English Dictionary ha eletto rage bait   parola dell’anno, riconoscendo ufficialmente l’impatto culturale e sociale di un fenomeno ormai centrale nella comunicazione digitale. Ma qual è il suo significato? Questa domanda, oggi, richiede una risposta urgente per chiunque voglia orientarsi nel complesso sistema dei social network, dove l’attenzione degli utenti è continuamente sollecitata, talvolta manipolata attraverso contenuti progettati per suscitare indignazione. Dunque, come difendere la propria esperienza digitale da manipolazioni sottili ma pervasive? Significato del rage bait e logica dell’ “esca emotiva”. Lifeandpeople.it

