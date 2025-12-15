Raffica di denunce e tentata estorsione per un terreno conteso a Vulcano avvocato e architetto rinviati a giudizio

A Vulcano, una lunga vicenda di controversie legali riguardanti un terreno ha portato a numerose denunce e accuse di tentata estorsione. Dopo anni di tensioni, sono stati rinviati a giudizio un avvocato e un architetto coinvolti nella disputa, segnando un capitolo importante nella complessa vicenda giudiziaria legata alla proprietà.

© Messinatoday.it - Raffica di denunce e tentata estorsione per un terreno conteso a Vulcano, avvocato e architetto rinviati a giudizio Un terreno conteso a Vulcano e una vera e propria "guerra" a colpi di denunce andata avanti per anni. Protagonisti della vicenda sono un avvocato messinese e il marito architetto, rinviati a giudizio con le accuse di calunnia pluriaggravata e tentata estorsione in concorso. Vittima un altro.