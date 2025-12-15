Raffaelli si dimette dal consiglio comunale di Riccione In Lega a tempo pieno in vista delle elezioni
Raffaelli si dimette dal consiglio comunale di Riccione, annunciando il passaggio di testimone ad Andrea Bedina. La decisione deriva dalla volontà di dedicarsi a tempo pieno alla Lega in vista delle prossime elezioni, confermando il suo impegno politico e amministrativo all’interno del partito.
“Era nell’aria da tempo e oggi abbiamo concretizzato il passaggio del testimone in consiglio comunale: lascio il mio posto ad Andrea Bedina, già consigliere comunale della Lega dal 2017 al 2022, un politico e un amministratore che gode della massima fiducia e di una grande stima da parte dei. Riminitoday.it
