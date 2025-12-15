Raffaelli si dimette dal consiglio comunale di Riccione In Lega a tempo pieno in vista delle elezioni

15 dic 2025

Raffaelli si dimette dal consiglio comunale di Riccione, annunciando il passaggio di testimone ad Andrea Bedina. La decisione deriva dalla volontà di dedicarsi a tempo pieno alla Lega in vista delle prossime elezioni, confermando il suo impegno politico e amministrativo all’interno del partito.

“Era nell’aria da tempo e oggi abbiamo concretizzato il passaggio del testimone in consiglio comunale: lascio il mio posto ad Andrea Bedina, già consigliere comunale della Lega dal 2017 al 2022, un politico e un amministratore che gode della massima fiducia e di una grande stima da parte dei. Riminitoday.it

