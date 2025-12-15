Raffaella Fico rompe il silenzio sulla perdita del figlio Vincenzo | cosa è successo FOTO

Raffaella Fico condivide per la prima volta il dolore della perdita del suo figlio Vincenzo, un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. Fino a poco tempo fa, appariva felice e serena, ma ora decide di rompere il silenzio su un'esperienza dolorosa che ha affrontato con forza e coraggio.

Personaggi Tv. Fino a pochissimo tempo fa la vedevamo radiosa, sorridente, pronta a raccontare in tv il suo momento d’oro. Negli studi di Silvia Toffanin, Raffaella Fico aveva condiviso con il pubblico la notizia che tutte le fan aspettavano: era in dolce attesa. Un capitolo nuovo, luminoso, al fianco di Armando Izzo, difensore del Monza, con cui aveva costruito una relazione seria e piena di progetti. In quell’intervista, la showgirl aveva parlato senza filtri di questa gravidanza arrivata per scelta e con grande desiderio da parte di entrambi. Niente colpi di scena dell’ultimo minuto: un bambino cercato, voluto, immaginato. Tvzap.it

Raffaella Fico rompe il silenzio dopo la drammatica notizia della perdita del suo bimbo: “Vola alto piccolo mio” - E' di poche ore fa la triste notizia che annunciava che la gravidanza di Raffaella Fico e Armando Izzo non è andata a buon fine. isaechia.it