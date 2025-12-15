Raffaella Fico perde il figlio al quinto mese di gravidanza l’annuncio social del compagno è straziante

Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un dolore immenso dopo aver perso il loro bambino al quinto mese di gravidanza. La coppia ha condiviso l'annuncio attraverso i social, toccando il cuore di molti con la loro testimonianza di sofferenza e vulnerabilità in un momento così difficile.

Un momento di profondo dolore ha colpito Armando Izzo e la sua compagna Raffaella Fico. La coppia ha annunciato la perdita del loro figlio durante il quinto mese di gestazione. A comunicare la notizia è stato lo stesso Izzo attraverso un messaggio condiviso nelle sue storie Instagram, poco fa. Le sue parole sono cariche di sofferenza ma anche di una richiesta esplicita di rispetto per questo momento estremamente delicato. " Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori.

