Raffaella Fico ha perso il suo bambino | il terribile annuncio

Raffaella Fico e Armando Izzo condividono un momento difficile: la gravidanza di cinque mesi si è conclusa tragicamente. La conferma arriva direttamente dall'annuncio di Fico, dopo aver rivelato a Verissimo la lieta notizia. Un episodio doloroso che ha colpito profondamente la coppia, lasciando i fan e i follower senza parole.

