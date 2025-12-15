Raffaella Fico ha perso il suo bambino | il terribile annuncio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaella Fico e Armando Izzo condividono un momento difficile: la gravidanza di cinque mesi si è conclusa tragicamente. La conferma arriva direttamente dall'annuncio di Fico, dopo aver rivelato a Verissimo la lieta notizia. Un episodio doloroso che ha colpito profondamente la coppia, lasciando i fan e i follower senza parole.

raffaella fico ha perso il suo bambino il terribile annuncio

© Ildifforme.it - Raffaella Fico ha perso il suo bambino: il terribile annuncio

Brutta notizia da parte di Raffaella Fico e Armando Izzo: il loro feto di 5 mesi non ce l'ha fatta; lei aveva annunciato a Verissimo la gravidanza. Ildifforme.it

Raffaella Fico ha perso il bambino ????????

Video Raffaella Fico ha perso il bambino ????????

raffaella fico ha persoRaffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Ci ha lasciati troppo presto, proviamo immenso dolore” - A dare la triste notizia è stato il suo compagno, il calciatore Armando Izzo: "Resterà per sempre ... fanpage.it

raffaella fico ha persoRaffaella Fico ha perso il figlio, dramma: l’annuncio del compagno Armando Izzo - Raffaella Fico, incinta di 5 mesi, ha perso il figlio che portava in grembo: il drammatico annuncio di Armando Izzo ... gossipetv.com