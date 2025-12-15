Raffaella Fico ha perso il suo bambino | Il nostro piccolo leoncino vola alto

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano una dolorosa perdita: il loro bambino di cinque mesi non ce l'ha fatta. La gravidanza, annunciata con gioia a Verissimo, si è spezzata, lasciando un vuoto nel cuore dei genitori. La notizia, condivisa con commozione, mette in luce la fragilità e la forza di chi affronta un lutto così intimo.

raffaella fico ha perso il suo bambino il nostro piccolo leoncino vola alto

© Ildifforme.it - Raffaella Fico ha perso il suo bambino: “Il nostro piccolo leoncino vola alto”

Brutta notizia da parte di Raffaella Fico e Armando Izzo: il loro feto di 5 mesi non ce l'ha fatta; lei aveva annunciato a Verissimo la gravidanza. Ildifforme.it

Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava con Armando Izzo: Un dolore immenso

Video Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava con Armando Izzo: Un dolore immenso

raffaella fico ha persoRaffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Ci ha lasciati troppo presto, proviamo immenso dolore” - A dare la triste notizia è stato il suo compagno, il calciatore Armando Izzo: "Resterà per sempre ... fanpage.it

raffaella fico ha persoRaffaella Fico e Armando Izzo: «Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto, resterà per sempre nei nostri cuori» - Pochi giorni dopo l’annuncio di una gravidanza, il difensore del Monza, con un messaggio condiviso su Instagram, ha parlato della grave perdita che la coppia ha appena subito ... vanityfair.it