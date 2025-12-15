Raffaella Fico ha perso il suo bambino | Il nostro piccolo leoncino vola alto

Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano una dolorosa perdita: il loro bambino di cinque mesi non ce l'ha fatta. La gravidanza, annunciata con gioia a Verissimo, si è spezzata, lasciando un vuoto nel cuore dei genitori. La notizia, condivisa con commozione, mette in luce la fragilità e la forza di chi affronta un lutto così intimo.

