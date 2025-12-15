Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava Armando Izzo | Immenso dolore ci ha lasciati troppo presto

Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un momento di grande dolore dopo la perdita del bambino che aspettava. La notizia è stata comunicata dal calciatore, evidenziando l’immenso dolore e l’amore che li unisce in questa difficile prova.

Raffaella Fico ha perso il bambino che aspettava. A dare la triste notizia è stato il suo compagno, il calciatore Armando Izzo: "Resterà per sempre nei nostri cuori. Momento di immenso dolore". Fanpage.it

