Raffaella Fico e Armando Izzo attraversano un momento di grande dolore dopo la perdita del bambino che aspettavano da cinque mesi. La coppia chiede rispetto e silenzio in un momento così delicato, condividendo il loro lutto con discrezione e rispetto per la loro privacy.

© Lapresse.it - Raffaella Fico ha perso il bimbo che aspettava da Armando Izzo: “Chiediamo rispetto e silenzio”

Dramma per la coppia formata dal calciatore Armando Izzo e Raffaella Fico. La showgirl infatti ha perso il bambino che aspettava da 5 mesi dal compagno. I due hanno annunciato la perdita del loro figlio sui social, a poche settimane dall’ufficializzazione della gravidanza. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, ha scritto il calciatore del Monza sul proprio profilo Instagram. “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata”, ha aggiunto il difensore. Lapresse.it

Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava con Armando Izzo: Un dolore immenso

Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Ci ha lasciati troppo presto, proviamo immenso dolore” - A dare la triste notizia è stato il suo compagno, il calciatore Armando Izzo: "Resterà per sempre ... fanpage.it