Raffaella Fico ha perso il bimbo che aspettava da Armando Izzo | Chiediamo rispetto e silenzio
Raffaella Fico e Armando Izzo attraversano un momento di grande dolore dopo la perdita del bambino che aspettavano da cinque mesi. La coppia chiede rispetto e silenzio in un momento così delicato, condividendo il loro lutto con discrezione e rispetto per la loro privacy.
Dramma per la coppia formata dal calciatore Armando Izzo e Raffaella Fico. La showgirl infatti ha perso il bambino che aspettava da 5 mesi dal compagno. I due hanno annunciato la perdita del loro figlio sui social, a poche settimane dall’ufficializzazione della gravidanza. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, ha scritto il calciatore del Monza sul proprio profilo Instagram. “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata”, ha aggiunto il difensore. Lapresse.it
Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava con Armando Izzo: Un dolore immenso
