Raffaella Fico ha perso il bambino l’annuncio del compagno Armando Izzo

Raffaella Fico e Armando Izzo stanno vivendo un momento di grande dolore dopo aver perso il bambino che attendevano da cinque mesi. La notizia ha suscitato grande commozione, evidenziando la sofferenza di una coppia alle prese con una perdita così difficile da affrontare.

© Dilei.it - Raffaella Fico ha perso il bambino, l’annuncio del compagno Armando Izzo Raffaella Fico e Armando Izzo stanno affrontando uno dei dolori più profondi e difficili che possano colpire una coppia: la perdita del bambino che la showgirl portava in grembo da cinque mesi. Una notizia devastante, resa pubblica nelle scorse ore attraverso i social, con una dichiarazione fatta appositamente per sfavorire ogni tipo di speculazione sulla loro relazione. Raffaella Fico, le parole del compagno Armando Izzo. A rompere il silenzio è stato Armando Izzo, 33 anni, difensore del Monza, che ha scelto di parlare anche a nome della compagna Raffaella Fico per evitare voci, indiscrezioni o interpretazioni fuori luogo. Dilei.it Raffaella Fico ha perso il bambino ???????? Raffaella Fico incinta ha perso il figlio di Armando Izzo: "Ci ha lasciati troppo presto" - Raffaella Fico e Armando Izzo hanno comunicato via social la perdita del bimbo che stavano aspettando da 5 mesi. msn.com

Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Ci ha lasciati troppo presto, proviamo immenso dolore” - A dare la triste notizia è stato il suo compagno, il calciatore Armando Izzo: "Resterà per sempre ... fanpage.it

Raffaella Fico e i dolci scatti insieme alla figlia Pia - facebook.com facebook