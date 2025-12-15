Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un momento di grande dolore annunciando la perdita del loro bambino al quinto mese di gravidanza. La notizia ha suscitato grande commozione e solidarietà nel pubblico e tra i loro fan, lasciando un segno profondo nel mondo dello spettacolo e del gossip italiano.

© Cinemaserietv.it - Raffaella Fico e Armando Izzo, il dramma al quinto mese: “Il nostro bambino ci ha lasciati”

Un annuncio straziante ha scosso il mondo dello showbiz italiano nella mattinata del 15 dicembre 2025. Armando Izzo, difensore del Monza, e la sua compagna Raffaella Fico hanno comunicato attraverso i social di aver perso il bambino che stavano aspettando. Una notizia che arriva a poche settimane dall’annuncio della gravidanza, quando la coppia aveva condiviso con i fan la gioia di diventare genitori insieme. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori” ha scritto il calciatore 33enne in una storia su Instagram, successivamente ricondivisa anche dalla modella napoletana. Cinemaserietv.it

Raffaella Fico e Armando Izzo: il nome del figlio emoziona tutti #canalegossip

Raffaella Fico incinta ha perso il figlio di Armando Izzo: "Ci ha lasciati troppo presto" - Raffaella Fico e Armando Izzo hanno comunicato via social la perdita del bimbo che stavano aspettando da 5 mesi. gazzetta.it