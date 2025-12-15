Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un dolore profondo dopo aver perso il loro bambino di cinque mesi, un lutto che ha colpito duramente la coppia. La gravidanza interrotta rappresenta un momento difficile e toccante, segnando profondamente la loro vita e lasciando un ricordo indelebile di un sogno spezzato troppo presto.

© Quotidiano.net - Raffaella Fico e Armando Izzo hanno perso il figlio in arrivo: “Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciato troppo presto”

Un grave lutto ha colpito la showgirl Raffaella Fico e il suo compagno Armando Izzo: hanno perso il bambino che stava aspettando. La coppia aveva annunciato l'arrivo di un figlio a novembre scorso e, qualche settimana dopo, Raffaella Fico aveva dichiarato sui social che sarebbe arrivato un maschietto. Ad aver diffuso la notizia dell'interruzione della gravidanza è stato lo stesso Izzo che, sul suo profilo personale, ha chiesto rispetto e silenzio per il momento difficile. Il messaggio di Armando Izzo. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita ” ha scritto Armando Izzo nelle sue Instagram Stories. Quotidiano.net

