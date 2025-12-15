Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un momento di grande dolore dopo aver perso il loro bambino al quinto mese di gravidanza. La coppia ha condiviso con i fan l'annuncio del lutto, esprimendo il loro dolore e la tristezza per questa perdita improvvisa e dolorosa.

© Bollicinevip.com - Raffaella Fico e Armando hanno perso il bambino, il doloroso annuncio: “Piccolo leoncino vola alto”

Terribile lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo, hanno perso il loro bambino al quinto mese di gravidanza. A novembre Raffaella Fico a Verissimo ha annunciato con immensa felicità di aspettare un figlio dal compagno Armando Izzo, alla conduttrice in preda all’emozione aveva detto che entrambi erano felicissimi di diventare genitori. Storia Ig di Raffaella Fico (Screen Ig stories @ficoraffaella) La coppia aveva deciso di chiamare il figlio Vincenzo, il loro sogno però si è infranto. Nelle scorse ore il calciatore ha fatto un doloroso annuncio a nome di entrambi, nel quale ha rivelato che hanno perso il bimbo che aspettavano. Bollicinevip.com

Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava con Armando Izzo: Un dolore immenso

Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo, perso il bambino che aspettavano: “Dolore immenso” - Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo: la showgirl e il calciatore, infatti, hanno perso il bambino che aspettavano. tpi.it