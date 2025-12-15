Rafaela Pimenta | Vogliono mettere paura ai procuratori Siamo disposti a trattare ma dalla Fifa arrivano solo imposizioni
Rafaela Pimenta denuncia le pressioni della Fifa sui procuratori, evidenziando la disponibilità al dialogo ma anche le imposizioni ricevute. L’incontro degli agenti di calcio si è svolto oggi nel Salone d’Onore del Coni a Roma, un momento di confronto sul futuro della professione e sulle recenti tensioni con l’organo calcistico internazionale.
Oggi, nel Salone d’Onore del Coni a Roma, si è tenuto l’incontro nazionale degli agenti di calcio, vale a dire i procuratori. Evento organizzato dall’Iafa (Italian Association of Football Agents, ossia l’associazione italiana degli agenti di calciatori e dall’Aiacs (Associazione italiana agenti calciatori e società). Tra gli interventi, come riportato da Tmw, riportiamo quello di Rafaela Pimenta agente di Haaland e Pogba, erede di Mino Raiola: «Voglio sottolineare l’importanza di questo meeting per il futuro del nostro lavoro e per l’equilibrio del calcio italiano. Ilnapolista.it
