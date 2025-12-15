Raddoppia l’uso dell’IA nelle aziende specialmente in quelle più grandi I dati Istat

L'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende italiane sta crescendo rapidamente, con un incremento significativo tra le imprese più grandi. Secondo i dati Istat, l'uso dell'AI nelle imprese con almeno 10 addetti è raddoppiato nell'ultimo anno, passando dal 8,2% al 16,4%. Questo trend evidenzia un crescente interesse e investimento nel settore.

© Ilfoglio.it - Raddoppia l'uso dell'IA nelle aziende, specialmente in quelle più grandi. I dati Istat Le imprese italiane si mostrano sempre più interessate all'intelligenza artificiale. L 'introduzione dell'AI nelle società con almeno 10 addetti nell'ultimo anno è raddoppiata, passando dall'8,2 per cento del 2024 al 16,4 per cento del 2025, come si evince nella tabella qui sotto. È quanto emerge dal rapporto sulla penetrazione dell'Ict (le tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nelle imprese presentato oggi dall'istat, che registra una crescita più sostenuta nelle società di maggiori dimensioni: dal 32,5 per cento del 2024, il dato è balzato al 53,1 per cento, ampliando il divario rispetto alle piccole e medie imprese, il cui utilizzo di AI è comunque salito dal 7,7 per cento al 15,7 per cento. Ilfoglio.it L'intelligenza artificiale sta accelerando nelle imprese italiane, ma lo fa a due velocità: da un lato le grandi aziende, che in un anno hanno portato l'adozione oltre la soglia simbolica della "maggioranza"; dall'altro le PMI, che crescono ma restano più espo