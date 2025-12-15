Raccontiamo con voi la regione che lavora

Nel 2025, Confcommercio celebra ottant’anni di attività, testimoniando un impegno duraturo al fianco delle imprese italiane. Un percorso di crescita, ascolto e tutela che ha contribuito a modellare lo sviluppo economico e sociale del Paese, rafforzando la presenza e la voce del settore nel corso degli anni.

Nel 2025 Confcommercio celebra ottant’anni di storia: ottant’anni di presenza viva e costante accanto alle imprese, di ascolto, rappresentanza e tutela. Una storia fatta di persone, di territori e di imprenditori che ogni giorno contribuiscono a costruire la spina dorsale dell’economia marchigiana. Non con clamore, ma con la forza silenziosa di chi lavora, investe, innova. Il terziario – commercio, turismo, servizi, intermediazione, libera professione, logistica e trasporti – è molto più di un settore economico: è la rete che tiene insieme le comunità, che dà lavoro, anima le città e sostiene le famiglie. Ilrestodelcarlino.it

