Racconti per assecondare la malinconia conquista Amazon

La nuova raccolta di racconti di Raffaele Cars, dedicata alla malinconia contemporanea, ha conquistato il primo posto nella categoria racconti per ragazzi su Amazon. Con uno stile intimo e generazionale, l'autore offre uno sguardo profondo e coinvolgente sulle emozioni che caratterizzano l'età moderna.

La nuova raccolta di Raffaele Cars raggiunge il primo posto nella categoria racconti per ragazzi, raccontando la malinconia contemporanea con uno sguardo intimo e generazionale. A pochi giorni dall'uscita, Racconti per assecondare la malinconia di Raffaele Cars si è posizionato al primo posto su Amazon nella categoria dedicata ai racconti per ragazzi e alle narrazioni a tema sociale. Pubblicato da Homo Scrivens, il libro conferma l'interesse verso una narrativa capace di intercettare il disagio emotivo del presente, trasformandolo in racconto e riflessione condivisa. Le cinque storie che compongono la raccolta attraversano le pieghe della malinconia contemporanea: una malinconia che prende forma nelle relazioni digitali, nei silenzi, nelle attese e nei legami che si sfaldano lentamente.

