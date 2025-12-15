A partire da gennaio 2026, Castelvetro adotterà la Tariffa Corrispettiva Puntuale, un sistema di raccolta rifiuti che sostituisce la TARI. Questa novità si inserisce nel contesto di un trend regionale, con altri comuni del Modenese che scelgono di implementare questa metodologia per incentivare un maggiore senso di responsabilità nel conferimento dei rifiuti.

© Modenatoday.it - Raccolta rifiuti: a Castelvetro da gennaio 2026 arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale

Si allarga nel Modenese la platea dei Comuni che decidono di superare la TARI e passare alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). Dal primo gennaio 2026 la TCP sarà attiva anche a Castelvetro. L’introduzione della TCP al posto della TARI ha come obiettivo principale quello di migliorare la. Modenatoday.it

Titoli TGL 24 gennaio 2014

Raccolta rifiuti: a Castelvetro dal primo gennaio 2026 arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) - Si allarga nel Modenese la platea dei Comuni che decidono di superare la TARI e passare alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). sassuolo2000.it

Tari puntuale: sei mesi di sperimentazione prima dell’avvio ufficiale a gennaio 2026 - A seguito degli incontri pubblici effettuati nei quartieri della città, l’Amministrazione ha deciso di accogliere le richieste emerse e far avviare il nuovo sistema di raccolta e conferimento dei ... lanazione.it

Calendario servizio di raccolta rifiuti Periodo festivo Dicembre-Gennaio - facebook.com facebook