Raccolta fondi GoFundMe 2025 | Bergamo si colloca tra le dieci città più generose

Bergamo. Guardando ai dati raccolti in questo anno Bergamo è la settima città più generosa d’Italia, preceduta da Milano, Cagliari, Bologna, Firenze, Monza e Padova. Nella classifica delle top ten stilata da GoFundMe per il 2025, basata sul numero di donazioni pro capite in relazione al numero di abitanti, nei centri che ne contano più di 50mila, sono presenti anche Verona e Pescara; chiude Roma. GoFundMe è la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con oltre 35 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 190 milioni di persone. È uno strumento efficace, affidabile e sicuro per sostenere le persone che donano e chiedono supporto durante emergenze e eventi imprevisti. Bergamonews.it

