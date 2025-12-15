La Mens Sana conquista la sua nona vittoria consecutiva, consolidando il primato in classifica in coabitazione con il Costone, che osserverà un turno di riposo. Un risultato che mette in evidenza l'ottimo stato di forma della squadra e la forte alchimia tra i giocatori, come sottolineato anche da Pucci.

© Sport.quotidiano.net - Qui Mens Sana. La nona vittoria di fila è da incorniciare. Pucci: "Si vede la vera alchimia di squadra»

La Mens Sana si gode la nona vittoria di fila e il primato in coabitazione con il Costone, che domenica riposerà. I biancoverdi domani torneranno ad allenarsi per mettere nel mirino la difficile trasferta di Cecina, campo tradizionalmente ostico. Il successo di sabato con Don Bosco Crocetta è stato tutto tranne che scontato viste le assenze di Belli e Jokic, alle quali si è unito poi Perin. Le condizioni del play saranno valutate domani dallo staff medico anche se non filtra particolare ottimismo per un suo recupero a stretto giro. Possibile che l’anno solare del numero 6, sempre più determinante, sia già finito. Sport.quotidiano.net

La Mens Sana vince ad Altopascio e infila la nona vittoria consecutiva: il commento post-gara

Qui Mens Sana. La nona vittoria di fila è da incorniciare. Pucci: "Si vede la vera alchimia di squadra» - La Mens Sana si gode la nona vittoria di fila e il primato in coabitazione con il Costone, che domenica riposerà. sport.quotidiano.net

MENS SANA SUONA LA NONA: ANCHE CROCETTA SI INCHINA (92-80) ALLA CAPOLISTA - La striscia di successi consecutivi tocca quota nove e si conferma il primato in classifica, ma al termine della vittoriosa gara contro Crocetta (92- oksiena.it