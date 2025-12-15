qui la capitale estiva delle nostre marche

La spiaggia di velluto si conferma come la principale meta estiva delle Marche, attirando oltre un milione di visitatori. Il Sindaco Olivetti sottolinea l'importanza di questo risultato, ancora in fase di verifica, che testimonia il successo della località come punto di riferimento per il turismo estivo nella regione.

Sindaco Olivetti, la spiaggia di velluto ancora una volta regina delle Marche con oltre un milione di presenze, come commenta? "È un risultato importante che sta attendendo di essere completato con le ultime rilevazioni. Di sicuro è un numero che premia la costanza, la determinazione e lo sforzo economico fatto per rendere la nostra stagione turistica attrattiva, un risultato che porta i suoi frutti nel campo dell’occupazione, considerato il gran numero di addetti che coinvolge". Quanto è importante la comunicazione per un sindaco? "Ciò che abbiamo fatto fino ad oggi ha anche beneficiato di una cassa di risonanza arrivata da eventi di spessore e molto popolari. Ilrestodelcarlino.it

