Qui Costone Un successo meritato ma col batticuore Zocca | Tanti errori buon segnale farcela

Nel cuore di Costone si respira entusiasmo e determinazione dopo una vittoria di misura al fotofinish. Zocca riconosce gli errori, ma vede nel risultato un segnale positivo per proseguire il percorso di testa insieme alla Mens Sana. Una vittoria meritata, che rafforza la fiducia e la voglia di continuare a lottare per obiettivi importanti.

Vittoria di misura al fotofinish, ma successo importante per continuare a fare cammino di testa con la Mens Sana. Il 70-69 con cui il Vismederi ha regolato San Miniato porta la firma di Riccardo Ballabio, autore del canestro della vittoria a 5 secondi dalla sirena, ma tutto il Costone ha dimostrato di meritare un’affermazione sofferta, al termine di una partita incerta ed equilibrata. Alla squadra di coach Belletti, che ha praticamente condotto sempre nel punteggio, va imputato solo di non aver chiuso prima l’incontro, anche per merito di una San Miniato sempre pronta a rispondere agli allunghi del Vismederi con buone percentuali dall’arco. Sport.quotidiano.net

