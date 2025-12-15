Questo sarà un Mondiale per ricchi | mai i biglietti sono costati così tanto So Foot

Il Mondiale 2026 si presenta come uno degli eventi più esclusivi e costosi di sempre. Con prezzi dei biglietti alle stelle, molti tifosi si domandano se l'accesso sarà riservato a pochi privilegiati, rischiando di allontanare gli appassionati storici e di trasformare il torneo in un evento elitario.

Biglietti alle stelle e costi fuori controllo: il Mondiale 2026 rischia di diventare un evento per pochi, escludendo i tifosi storici. So Foot scrive: “Tra 180 e 520 euro per Inghilterra-Panama. Tra 155 e 430 euro per Germania-Curaçao. Tra 150 e 430 euro per Scozia-Haiti. Tra 191 e 518 euro per vedere la Francia contro la Bolivia, il Suriname o l’Iraq. Non è scioccante per le formule di ospitalità. tranne che queste tariffe sono quelle dei semplici biglietti destinati ai tifosi ufficiali delle squadre interessate. Prezzi esorbitanti che hanno provocato un sollevamento di proteste, e che hanno già messo fine ai sogni di alcuni di vivere la Coppa del Mondo sul posto”. Ilnapolista.it

Un tifoso di una delle finaliste, tra viaggio, alloggio e spese varie, arriverebbe a spendere circa 10mila euro.