Questo è decisamente l’anno peggiore della mia vita | la confessione di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback condivide apertamente una delle sue esperienze più difficili, descrivendo questo anno come il peggiore della sua vita. Con parole sincere e senza filtri, la showgirl si rivolge ai suoi follower per raccontare un momento di grande sofferenza personale.

“Questo è decisamente l’anno peggiore della mia vita “. Filippa Lagerback sceglie parole nette, senza filtri, per raccontare ai suoi follower uno dei momenti più difficili che abbia mai attraversato. Lo fa rispondendo a una domanda semplice arrivata su Instagram: “Come stai? “. “Sono tutt’ora in una tempesta di emozioni, su e giù. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore”, scrive in risposta la conduttrice, volto storico di “Che tempo che fa “, dove affianca Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Parole che arrivano a pochi mesi da un evento che ha segnato in modo irreversibile il suo 2025: la morte improvvisa della madre Margaretha, avvenuta lo scorso gennaio. Ilfattoquotidiano.it

