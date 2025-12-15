Quest’anno la tredicesima va nel fondo domestico e non nei regali

Quest’anno, la tradizionale tredicesima viene destinata al fondo domestico anziché ai regali di Natale. La tendenza riflette un cambiamento nelle priorità delle famiglie italiane, sempre più orientate alla sicurezza e alla gestione delle emergenze quotidiane. Un fenomeno che evidenzia un Natale più sobrio e improntato alla prudenza.

Sono anni che si parla di Natale sottotono, ma quest’anno pare essere più vero che mai. Secondo Confesercenti, infatti, le famiglie italiane preferiscono utilizzare la tredicesima come fondo per le emergenze domestiche. Unico dato positivo, per ora, è l’aumento dell’importo di questo contributo, che per quest’anno è di 52,5 miliardi di euro grazie alla crescita dell’ occupazione. Tredicesima, per le famiglie diventerà “fondo di emergenza”. Infatti, secondo il sondaggio Confesercenti-Ipsos sull’uso della mensilità aggiuntiva, circa 36 milioni di italiani pensionati e dipendenti che riceveranno la tredicesima stanno cambiando abitudini. Metropolitanmagazine.it

Tredicesima, quando arriva? A dicembre l'erogazione: su Noipa cedolino visibile in anticipo. Date e simulazioni - L'indennità della tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, part- ilmessaggero.it

