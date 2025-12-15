Queens Park Rangers ritira la squadra dal torneo Under 13 di Trezzano | Insulto razzista a un nostro giocatore

Il Queens Park Rangers ha deciso di ritirare la squadra Under 13 dalla Winter Cup di Trezzano sul Naviglio, Milano, in seguito a un episodio di insulti razzisti rivolti a uno dei loro giovani giocatori durante la partita contro la Virtus Verona. La decisione riflette un forte impegno contro ogni forma di discriminazione nel calcio giovanile.

Il Qpr di Londra ha ritirato la sua squadra Under 13 dalla Winter Cup di Trezzano sul Naviglio (Milano): "Uno dei nostri giocatori è stato oggetto di insulti razzisti da parte di un avversario" della Virtus Verona. Il club veneto, invece, "respinge con fermezza tali ricostruzioni". Fanpage.it

