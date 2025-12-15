Queens Park Rangers ritira la squadra dal torneo Under 13 di Trezzano | Insulto razzista a un nostro giocatore
Il Queens Park Rangers ha deciso di ritirare la squadra Under 13 dalla Winter Cup di Trezzano sul Naviglio, Milano, in seguito a un episodio di insulti razzisti rivolti a uno dei loro giovani giocatori durante la partita contro la Virtus Verona. La decisione riflette un forte impegno contro ogni forma di discriminazione nel calcio giovanile.
