Quarto ko dei Legends | passa anche il Viareggio

I Legends subiscono la quarta sconfitta consecutiva nella 13ª giornata della divisione regionale 1 di basket, questa volta contro il Viareggio. La squadra, in casa, non riesce a invertire il trend negativo e prosegue il momento difficile della stagione.

Niente da fare per i Legends che tra le mura amiche, nella 13ª giornata della divisione regionale 1 di basket, collezionano la quarta sconfitta consecutiva (8ª della stagione). I carraresi sono superati dal Viareggio per 74-83 (parziali 26-16, 46-36, 62-55), in una partita condotta per oltre 30 minuti ma terminata con un ultimo quarto fatale da suicidio. La squadra di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) parte bene, ha un buon approccio alla gara, vuole vincere per smuovere una classifica ferma da tre settimane e scrollarsi di dosso i versiliesi che li appaiano a quota 10 punti. Invece è il Viareggio a scrollarsi di dosso i carraresi. Lanazione.it

