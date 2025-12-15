Quartiere Manifattura | 143 le abitazioni con canone agevolato 58 quelle disponibili sul libero mercato

Nel quartiere Manifattura, sono disponibili 143 abitazioni con canone agevolato e 58 sul libero mercato. La commercializzazione delle residenze a libero mercato del progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi, un’area di 60 ettari, è ufficialmente iniziata, offrendo nuove opportunità di housing in un’area in fase di rinnovo urbano.

Chi potrà accedere alle case in social housing? Che requisiti saranno richiesti? Tutte le risposte sul nuovo quartiere Manifattura - Pubblichiamo un documento ufficiale ricevuto direttamente dallo staff che gestisce la nuova opera del quartiere Manifattura (ex Manifattura Tabacchi all'infrangibile) che contiene una serie di rispost ...

