Quarticciolo droga nascosta tra alberi e motorini Carabinieri aggrediti con calci e pugni

Nel Quarticciolo, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato ingenti quantità di droga nascosta tra gli alberi e i motorini, tra cui cocaina, crack e hashish. Durante l'intervento, gli agenti sono stati aggrediti con calci e pugni da alcuni spacciatori, evidenziando la pericolosità dell'operazione e la presenza di attività illecite nelle vie principali dello spaccio.

