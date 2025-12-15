Stasera, lunedì 15 dicembre 2025, ritorna su Rete 4

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 dicembre 2025

. Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 dicembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. In primo piano questa sera un’intervista al Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. A seguire, Atreju e lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Tpi.it

Quarta Repubblica ospiti stasera 5 dicembre Nicola Porro, Zeman anticipazioni

Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti di stasera lunedì 15 dicembre: intervista a Matteo Salvini, scontro Meloni - Schlein e aggiornamenti sul caso Garlasco - Torna l'appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro in onda stasera - corrieredellumbria.it