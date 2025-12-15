Quarta regata Pvpt la bella prestazione di Tara

Nella splendida giornata di ieri al largo di San Foca, si è svolta la quarta regata Pvpt, con una partecipazione numerosa e un clima ideale. La competizione ha visto protagonisti gli equipaggi della flotta di ‘Più Vela Per Tutti’, che hanno dato dimostrazione di ottime prestazioni in un contesto di sole e vento favorevole.

© Lecceprima.it - Quarta regata Pvpt, la bella prestazione di Tara Un mare affollato quello di ieri al largo di San Foca, grazie ad una bella giornata di sole e di vento ‘giusto’, anche per la flotta di ‘Più Vela Per Tutti’, che ha disputato la sua quarta regata del campionato invernale. Lungo il percorso delle 10 miglia da percorrere c’era, infatti, anche una. Lecceprima.it Skins para 4x4 versão pobre Fantastica conclusione di stagione per il nostro Matteo Adduci e per tutta la squadra optimist alla regata internazionale Sv. Nikola di Pola, in Croazia. Tre giorni di regata complicatissimi con tutte le condizioni possibili: da venti leggerissimi, fino ai 20 nodi della - facebook.com facebook