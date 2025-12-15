Quanto costa oggi l’energia elettrica?

L'energia elettrica rappresenta una voce fondamentale nella spesa domestica e industriale. Conoscere il costo attuale e le dinamiche del mercato libero è essenziale per comprendere le tariffe applicate. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il principale indicatore del prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia, influenzando direttamente le tariffe finali dei consumatori.

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la compravendita di energia sul mercato libero, espresso in euro per kWh. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Dicembre 2025 si attesta intorno a 0,117 €kWh (pari a 117 €MWh), con oscillazioni giornaliere comprese tra 0,107 €kWh e 0,133 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore può variare in base all’offerta scelta, alle condizioni contrattuali e ai servizi aggiuntivi. Tuttavia, il PUN resta il parametro di riferimento per la formazione dei prezzi delle offerte a prezzo variabile. Quifinanza.it Attesa per oggi la risposta definitiva di Marocco e Costa d'Avorio per la permanenza di Ndicka ed El Aynaoui per il Como In casa Roma c'è fiducia per il difensore, meno per il centrocampista https://tinyurl.com/4fdxwmzf - facebook.com facebook