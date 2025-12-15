Quando le stelle caddero nel fiume | in scena il massacro di Debre Libanòs
Il 17 dicembre a Piangipane va in scena “Quando le stelle caddero nel fiume”, uno spettacolo della Compagnia del Sole con i Teatri di Bari, ospitato da La Stagione dei Teatri all’Al Socjale. Un evento che promette di coinvolgere il pubblico attraverso una narrazione intensa e significativa, incentrata su un episodio storico di grande impatto.
Mercoledì 17 dicembre, a Piangipane, La Stagione dei Teatri – Al Socjale ospita lo spettacolo “Quando le stelle caddero nel fiume” della Compagnia del Sole con i Teatri di Bari. Un'azione di teatro civile che affronta un capitolo dimenticato della storia: il massacro di Debre Libanòs, avvenuto. Ravennatoday.it
«Quando le stelle caddero nel fiume» di Paolo Comentale
- Gli alberi di natale appena tagliati profumano di stelle e neve e resina di pino... inspira profondamente e riempi la tua anima con la notte invernale. - John Geddes - facebook.com facebook