Quando le stelle caddero nel fiume | in scena il massacro di Debre Libanòs

Il 17 dicembre a Piangipane va in scena “Quando le stelle caddero nel fiume”, uno spettacolo della Compagnia del Sole con i Teatri di Bari, ospitato da La Stagione dei Teatri all’Al Socjale. Un evento che promette di coinvolgere il pubblico attraverso una narrazione intensa e significativa, incentrata su un episodio storico di grande impatto.

Mercoledì 17 dicembre, a Piangipane, La Stagione dei Teatri – Al Socjale ospita lo spettacolo “Quando le stelle caddero nel fiume” della Compagnia del Sole con i Teatri di Bari. Un'azione di teatro civile che affronta un capitolo dimenticato della storia: il massacro di Debre Libanòs, avvenuto. Ravennatoday.it

