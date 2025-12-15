Quando la tripla diventa routine | se l' Nba ha dimenticato il basket

L'NBA sta vivendo una trasformazione nella sua estetica e nel modo di giocare, dove la tripla ha ormai sostituito molte delle tradizionali azioni di movimento. Un grafico evidenzia questa evoluzione, mostrando come gli spazi di tiro si siano spostati, lasciando un vuoto sotto il canestro e cambiando radicalmente il volto della pallacanestro professionistica.

© Ilgiornale.it - Quando la tripla diventa routine: se l'Nba ha dimenticato il basket C'è un grafico che racconta più di tutti cosa sia diventata la pallacanestro, soprattutto in Nba: mostra i punti di partenza dei tiri verso il canestro, e tra l'inizio della lunetta dei tiri liberi fino alla zona sotto il tabellone c'è il vuoto. Nulla, nessuno ci prova più in quella terra di mezzo. Mentre nel contempo, fuori dalla linea dei tre punti è il trionfo del tiro a segno. E allora: è ancora basket? Per carità: lo sport ormai dev'essere spettacolo, ma forse si sta esagerando un pochino. Ci si esalta per le triple come per le schiacciate, ma se uno prova a centrare il canestro da mezza distanza, il pubblico quasi resta deluso.

NBA, Tyler Herro e Scottie Barnes: quando l'alley-oop diventa una tripla. VIDEO - Sia Tyler Herro dei Miami Heat che Scottie Barnes dei Toronto Raptors hanno dovuto ringraziare gli dei del basket, vedendo trasformare i loro tentativi di ...

