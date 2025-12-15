Quando arriva la neve? Previsti fino a 40 cm sulle Alpi e fiocchi a 250 metri ecco la data

L'inverno si avvicina all'Italia, portando con sé le prime nevicate significative. Previsti fino a 40 cm di neve sulle Alpi e fiocchi a quote di 250 metri, segnando la fine del periodo di tempo mite e primaverile. Ecco le date e le previsioni per l'arrivo della neve nel paese.

© Cultweb.it - Quando arriva la neve? Previsti fino a 40 cm sulle Alpi e fiocchi a 250 metri, ecco la data Il periodo di bel tempo e temperature primaverili che ha caratterizzato l’Italia nelle ultime settimane sta per terminare. Da oggi, lunedì 15 dicembre, infatti, il maltempo farà il suo ingresso nel nostro Paese portando con sé piogge diffuse, un forte abbassamento delle temperature e tantissima neve sulle montagne. Il responsabile di questo cambiamento è una perturbazione proveniente dal Nord Europa, spinta da correnti atlantiche che si abbassano verso l’Italia. Con sé porterà aria fredda di origine polare-marittima che farà crollare i termometri dopo giorni di clima insolitamente mite per dicembre. Cultweb.it Meteo, FREDDO, PIOGGIA e NEVE previsti fino a Santo Stefano Arriva la neve in Piemonte: cambiamento meteo martedì - Il fenomeno di maggiore impatto sarà il ritorno della neve a quote sorprendentemente basse, soprattutto grazie allo strato d’aria fredda preesistente. lagendanews.com

Che tempo farà nei prossimi giorni? Arriva il freddo: neve a bassa quota e fino a 8 gradi sotto la media - Arriverà domani il primo freddo della stagione, con possibili nevicate a bassa quota al nordovest e a quote collinari al centrosud. blitzquotidiano.it

