L’ordinanza per la limitazione del traffico a Lucca è stata prorogata fino al 22 dicembre 2025, a causa del superamento dei limiti di PM10 e delle previsioni meteoclimatiche. La decisione, comunicata da ARPAT, si basa sull’attivazione dell’Indice di Criticità per la Qualità dell’Aria di livello 2, volta a tutela della salute pubblica.

© Lanazione.it - Qualità dell’aria: prorogata al 22 dicembre l’ordinanza per la limitazione del traffico

Lucca, 15 dicembre 2025 - A seguito della comunicazione di ARPAT sul superamento dei valori limite giornalieri di PM10 e in base alle previsioni meteoclimatiche, come già comunicato è stato attivato l’Indice di Criticità per la Qualità dell’Aria di livello 2. Il blocco temporaneo della circolazione sull’intero territorio del Comune di Lucca e degli altri comuni della Piana (Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo) è stato prorogato fino al 22 dicembre, nella fascia oraria 8:30–18:30, per le seguenti categorie di veicoli: autovetture benzina Euro 0; autovetture diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; ciclomotori e motocicli Euro 0, 1 e 2; veicoli merci e veicoli speciali diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; autobus turistici e TPL Euro 0. Lanazione.it

