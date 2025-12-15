Qualità dell’aria | cessano le misure emergenziali restano i divieti ordinari antismog

Da martedì 16 dicembre, a Modena e in tutta la regione, si concludono le misure emergenziali per l’inquinamento atmosferico. Restano comunque in vigore i divieti ordinari antismog, volta a tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

