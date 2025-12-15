Puzzilli chiude un 2025 in ascesa | lo studio di CityLife traina il brand

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Puzzilli ha consolidato la propria crescita, con lo studio di CityLife che ha contribuito al successo del brand. Per il Dott. Emanuele Puzzilli, l’anno è stato caratterizzato da importanti sviluppi imprenditoriali, un’accelerazione professionale e un focus strategico sulla reputazione e sull’identità aziendale.

puzzilli chiude un 2025 in ascesa lo studio di citylife traina il brand

© Sbircialanotizia.it - Puzzilli chiude un 2025 in ascesa: lo studio di CityLife traina il brand

A Roma, il 15 dicembre 2025, si chiude un anno che per il Dott. Emanuele Puzzilli ha significato un salto di qualità: crescita, nuove scelte imprenditoriali e un lavoro metodico su reputazione e identità. Dodici mesi che hanno lasciato un segno netto nel percorso di un professionista abituato a misurarsi con obiettivi concreti. Un 2025 . Sbircialanotizia.it