Puzzilli chiude un 2025 in ascesa | lo studio di CityLife traina il brand

Nel 2025, Puzzilli ha consolidato la propria crescita, con lo studio di CityLife che ha contribuito al successo del brand. Per il Dott. Emanuele Puzzilli, l’anno è stato caratterizzato da importanti sviluppi imprenditoriali, un’accelerazione professionale e un focus strategico sulla reputazione e sull’identità aziendale.

A Roma, il 15 dicembre 2025