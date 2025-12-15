Pure lui com’è possibile… Matteo Berrettini la foto già sulla bocca di tutti

Matteo Berrettini finisce al centro dell'attenzione con una foto che ha fatto il giro dei social, suscitando commenti e discussioni. Un semplice scatto, ma con un dettaglio di troppo che ha acceso il dibattito sulla perfezione e le imperfezioni online. Un episodio che dimostra come anche le star più affermate siano soggette alle insidie del mondo digitale.

Capita davvero a tutti, prima o poi, di cedere alla tentazione del fotoritocco. Un filtro di troppo, una linea sistemata male, un dettaglio che sfugge e trasforma uno scatto apparentemente innocuo in un boomerang mediatico. La famiglia Kardashian ha costruito, quasi inconsapevolmente, una collezione infinita di scivoloni diventati virali, ma anche molti vip e cantanti italiani sono finiti nel mirino dei social, trasformati in meme ironici e presi di mira per aver esagerato nel tentativo di “correggere” i propri difetti estetici. In questo clima di attenzione costante, dove ogni immagine viene analizzata al microscopio, è bastato uno scatto per riaccendere la curiosità del web. Caffeinamagazine.it Ferguson in bilico: segnali alla Roma, ma può partire GAZZETTA DELLO SPORT Due gol, al momento, non bastano. Nell'universo di eventi contenuto nella massima "la palla è rotonda" è pure possibile che Evan Ferguson, eroe della Roma per una notte a Gl - facebook.com facebook