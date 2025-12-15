© Movieplayer.it - Punto di Rottura - Point Break: il film cult degli anni '90 diventa una serie tv

AMC ha annunciato l'inizio dello sviluppo del nuovo progetto per il piccolo schermo che porterà in tv il mondo dei surfisti. Il film Punto di rottura - Point break sarà alla base di una nuova serie tv in fase di sviluppo tra le fila di AMC. Al lavoro sul progetto c'è David Kalstein, recentemente nel team di Butterfly, show con star Daniel Dae Kim realizzato per Amazon e ambientato in Corea del Sud. Cosa racconta Punto di Rottura Il film Point break, Punto di rottura era arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 1991 e aveva come star Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty e Gary Busey. Kathryn Bigelow aveva firmato la regia da una sceneggiatura scritta da W. Movieplayer.it

