Punti ecologici rionali | arrivano le eco-isole per i rifiuti speciali

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia una nuova sperimentazione nel territorio di AMA con l'installazione di eco-isole dedicate ai rifiuti speciali. Questa iniziativa mira a migliorare il servizio di raccolta, facilitando lo smaltimento differenziato e promuovendo pratiche più sostenibili tra i cittadini. Le eco-isole rappresentano un passo importante verso una gestione più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

punti ecologici rionali arrivano le eco isole per i rifiuti speciali

© Romatoday.it - Punti ecologici rionali: arrivano le eco-isole per i rifiuti speciali

Parte una nuova sperimentazione per migliorare il servizio di raccolta rifiuti. Ama ha deciso infatti di agevolare lo smaltimento, da parte dei cittadini, introducendo nel territorio delle eco-isole.Cosa conferire nelle eco-isoleI nuovi “punti ecologici rionali” sono delle strutture mobili che. Romatoday.it

BVBG - Greg Gayton & Green Acres - Planting for Pollinators (AUG 2024)

Video BVBG - Greg Gayton & Green Acres - Planting for Pollinators (AUG 2024)

punti ecologici rionali arrivanoAMA più vicina ai cittadini: arrivano i Punti Ecologici Rionali - Da questo mese arrivano a Roma i Punti Ecologici Rionali, le nuove Ecoisole predisposte per ... iltempo.it

Roma, raccolta rifiuti: al via i Punti Ecologici Rionali nei quartieri - Partono a Roma i Punti Ecologici Rionali Ama: ecoisole mobili per la raccolta di rifiuti speciali nei Municipi VI e VII ... ecodallecitta.it