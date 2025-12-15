Punti ecologici rionali | arrivano le eco-isole per i rifiuti speciali
Inizia una nuova sperimentazione nel territorio di AMA con l'installazione di eco-isole dedicate ai rifiuti speciali. Questa iniziativa mira a migliorare il servizio di raccolta, facilitando lo smaltimento differenziato e promuovendo pratiche più sostenibili tra i cittadini. Le eco-isole rappresentano un passo importante verso una gestione più efficiente e rispettosa dell’ambiente.
Parte una nuova sperimentazione per migliorare il servizio di raccolta rifiuti. Ama ha deciso infatti di agevolare lo smaltimento, da parte dei cittadini, introducendo nel territorio delle eco-isole.Cosa conferire nelle eco-isoleI nuovi “punti ecologici rionali” sono delle strutture mobili che. Romatoday.it
BVBG - Greg Gayton & Green Acres - Planting for Pollinators (AUG 2024)
AMA più vicina ai cittadini: arrivano i Punti Ecologici Rionali - Da questo mese arrivano a Roma i Punti Ecologici Rionali, le nuove Ecoisole predisposte per ... iltempo.it
Roma, raccolta rifiuti: al via i Punti Ecologici Rionali nei quartieri - Partono a Roma i Punti Ecologici Rionali Ama: ecoisole mobili per la raccolta di rifiuti speciali nei Municipi VI e VII ... ecodallecitta.it
#Roma, al via i #PuntiEcologici Rionali #Ama nei quartieri x.com
Nuovi Eco-Compattatori nei punti vendita TuttoZoo di Santarcangelo e Savignano! Da oggi riciclare fa bene al pianeta… e anche ai nostri amici animali! Nei negozi TuttoZoo trovi i nuovi eco-compattatori GreenMoney: basta inserire le bottiglie di plastica - facebook.com facebook