Punti Digitale Facile chiusura natalizia dal 22 dicembre

Il Comune di Piacenza comunica che i Punti Digitale Facile, servizi dedicati all’assistenza digitale dei cittadini, saranno chiusi per la pausa natalizia a partire da lunedì 22 dicembre 2025. Questa sospensione temporanea riguarda tutte le sedi del servizio, garantendo un periodo di pausa durante le festività natalizie.

