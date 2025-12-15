Pulvera, startup brianzola fondata dalle sorelle Beatrice ed Eleonora Casati, debutta nel mondo dell’arte con CirculArt 4.0. Nata nel 2024, l’azienda si propone di sviluppare soluzioni innovative per il recupero creativo di scarti tessili, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità e innovazione nel settore artistico.

© Quotidiano.net - Pulvera debutta nel mondo dell’arte con CirculArt 4.0

UN ANNO FA, su queste pagine, parlavamo per la prima volta di Pulvera, startup brianzola ideata, nella primavera del 2024, dalle sorelle under 30 Beatrice ed Eleonora Casati con l’obiettivo di mettere a punto soluzioni innovative per il recupero creativo di scarti tessili. Ne ha fatta di strada, in questi mesi, la startup di Casati Flock & fibers: oltre ad affiancare brand e fashion designer nello sviluppo di progetti sostenibili, Pulvera ha mosso i primi passi nel mondo dell’arte, partecipando da protagonista a CirculArt 4.0, progetto artistico la cui mostra conclusiva è stata allestita alla Fondazione Sozzani a Milano. Quotidiano.net