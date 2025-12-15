Pulsano un borgo tra storia e mistero

Scopri Pulsano, un affascinante borgo tra storia e mistero, in un percorso serale che si svolgerà sabato 20 dicembre. Tra luci natalizie e vicoli antichi, il borgo svelerà i suoi segreti più profondi, offrendo un’esperienza unica tra fascino medievale e sorprese inattese. Un’occasione per vivere Pulsano in modo suggestivo e immersivo.

Sabato 20 dicembre ore 18:00 – 20:00
Immaginatevi avvolti dalla fresca aria di dicembre, tra luci natalizie e vicoli antichi: Pulsano svela i suoi segreti più profondi in un percorso serale che unisce il fascino medievale del borgo alle sorprese del suo.