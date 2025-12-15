Puglia trekking – contrade di Alberobello e il canale di Pirro

Il 20 dicembre alle ore 09.30, partecipa a “Puglia Trekking”, un'escursione che esplora le affascinanti contrade di Alberobello e il suggestivo Canale di Pirro. Un'opportunità per scoprire paesaggi unici e vivere un'esperienza immersiva nella natura e nella cultura locale.

© Baritoday.it - Puglia trekking – contrade di Alberobello e il canale di Pirro Sabato 20 dicembre ore 09.30 appuntamento con "Puglia Trekking – Contrade di Alberobello e il Canale di Pirro". Cammineremo alla scoperta di una suggestiva zona della Valle D'Itria, partendo dal Borgo di Coreggia, percorrendo la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese e attraversando il suggestivo.