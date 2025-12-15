Puglia archeotrekking | il pulo di Altamura

Domenica 21, parte l'evento Puglia ArcheoTrekking con un nuovo percorso dedicato al Pulo di Altamura. Questa escursione permette di scoprire la più grande dolina carsica dell’Alta Murgia, un’impressionante formazione naturale scolpita nel tempo dall’azione dell’acqua sulle rocce calcaree, offrendo un’immersione nella storia e nella natura di questa affascinante regione.

Domenica 21 – Nuovo Percorso!Ore 10:00 – Puglia ArcheoTrekking: Il Pulo di AltamuraUn’escursione dedicata alla più grande dolina carsica dell’Alta Murgia: il Pulo di Altamura, un luogo modellato nei millenni dall’azione dell’acqua sulle rocce calcaree.Partiremo dal Centro Visite Lamalunga, dove. Baritoday.it

