Puglia archeotrekking | il pulo di Altamura
Domenica 21, parte l'evento Puglia ArcheoTrekking con un nuovo percorso dedicato al Pulo di Altamura. Questa escursione permette di scoprire la più grande dolina carsica dell’Alta Murgia, un’impressionante formazione naturale scolpita nel tempo dall’azione dell’acqua sulle rocce calcaree, offrendo un’immersione nella storia e nella natura di questa affascinante regione.
Domenica 21 – Nuovo Percorso!Ore 10:00 – Puglia ArcheoTrekking: Il Pulo di AltamuraUn’escursione dedicata alla più grande dolina carsica dell’Alta Murgia: il Pulo di Altamura, un luogo modellato nei millenni dall’azione dell’acqua sulle rocce calcaree.Partiremo dal Centro Visite Lamalunga, dove. Baritoday.it
Pulo di Altamura zona silenziosa: tutela ambientale e natura - Il Pulo di Altamura, suggestiva dolina carsica dell’Alta Murgia, si distingue per il suo valore geologico, biologico e culturale. pugliapress.org
Psicosi pantera in Puglia, avvistata nel Pulo di Altamura: scatta la denuncia - Continua la psicosi legata agli avvistamenti della pantera nera nel Barese: dopo la segnalazione arrivata ieri da Giovinazzo, l'animale sarebbe stato visto aggirarsi nel Pulo di Altamura. lagazzettadelmezzogiorno.it
Domenica 14 dicembre – Puglia ArcheoTrekking Ore 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del Monte Un percorso immerso nei sentieri che circondano Castel del Monte, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Cammineremo tra boschi, sterrati e a - facebook.com facebook