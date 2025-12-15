Pugilato Campionati Italiani Assoluti Under 22 sul podio il marcianisano Badr Eddine Bouraouia
Badr Eddine Bouraouia della Bizzarro Boxe di Marcianise ha trionfato agli Assoluti Under 22, i campionati nazionali Elite maschili e femminili della boxe tricolore. Il giovanissimo pugile marcianisano si è aggiudicato il titolo di campione italiano nella categoria 55 kg. Il talentuoso boxer è. Casertanews.it
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI M/F TRIESTE 2025 | SEMIFINALS | RING A
