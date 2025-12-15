Psicofarmaci pronto soccorso e le spese dei partiti

La nostra città si confronta con diverse questioni di attualità, tra cui l'uso di psicofarmaci, i servizi di pronto soccorso e le spese dei partiti. In questa analisi, esploreremo gli aspetti principali di queste tematiche, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche locali e le implicazioni che ne derivano.

Anche la scorsa settimana con Dossier RavennaToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Nina è morta uccisa dalla stanchezza dopo la notte di lavoro in ospedale. L'operatrice. Ravennatoday.it

psicofarmaci pronto soccorso speseRicoveri troppo costosi, Pronto Soccorso lenti: i migliori e i peggiori in Italia - Dal costo delle giornate di degenza ai tempi infiniti dei Pronto Soccorso, l’analisi Agenas fotografa un sistema sanitario frammentato. panorama.it

Psicofarmaci, droga e tentati suicidi è «allarme disperazione giovanile». In Lombardia in sette mesi raggiunto il record di ricoveri 2024 - Così Alessandro Albizzati, direttore della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza all'Asst Santi Paolo e Carlo, parla di ciò che spinge i ragazzini a ferirsi o a ... milano.corriere.it