Prymary, l'unità dell'intelligence ucraina, utilizza droni aerei unidirezionali per colpire silenziosamente le basi militari russe in Crimea. Questi attacchi, caratterizzati da precisione e discrezione, rappresentano una strategia chiave nel contesto del conflitto in corso, evidenziando l'abilità delle forze ucraine nel condurre operazioni di intelligence e attacco mirate nella regione.

Prymary, l'unità dell'intelligence ucraina che colpisce silenziosamente la Crimea

Silenziosi e precisi, droni aerei unidirezionali carichi di esplosivo penetrano a bassa quota nelle basi militari russe della Crimea. Nel frattempo, gli operatori del commando " PryMary ", una delle forze speciali dell'intelligence ucraina altamente addestrate, li guidano nella corsa sul loro target, riportando al centro dell'attenzione la temeraria efficacia della tattica commando. Una specialità militare che l'Ucraina, ormai in guerra da quasi quattro anni, ha saputo affinare per marem e per terram. Come direbbero i Royal Marines britannici che hanno inglobato le famose unità Commando, create nella seconda guerra mondiale, e come dicevano, ben prima di loro, gli uomini della brigata San Marco. Ilgiornale.it

