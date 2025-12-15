Sanremo 2026 si avvicina con entusiasmo, portando il Festival dal Teatro del Casinò all’Ariston. Con i trenta titoli ufficiali già annunciati, l’evento entra nel vivo, anticipando le emozioni e le novità di questa edizione. Un momento di grande attesa per gli appassionati di musica e spettacolo italiani.

© Quotidiano.net - Prove maiuscole e mali necessari. Voilà, ecco i trenta titoli di Sanremo

Consegnati gli ultimi due passaporti per l’edizione 2026, il Festival entra nel vivo passando dal palco del Teatro del Casinò a quello dell’Ariston. Il verdetto della finalissima di Sarà Sanremo, lo show che ieri sera ha completato davanti alle telecamere di Raiuno il cartellone della sezione Nuove Proposte – affiancando i vincitori del concorso per emergenti organizzato dalla Rai ( Sanremo Giovani ), ai due già emersi da quello organizzato dal Comune della perla ligure ( Area Sanremo ) – ha pure svelato i titoli delle 30 canzoni in gara dal 24 al 28 febbraio, annunciati personalmente dai big protagonisti. Quotidiano.net

